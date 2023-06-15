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Город (Москва и область)     16.06.2023 09:28

18 июня временно закроют движение в районе Мневников, Крылатском из-за соревнований по триатлону

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Теги:  триатлон  Большой Московский триатлон  транспорт  перекрытие  движение  Крылатское  Мневники  схема 

16 июня — Mossovetinfo.ru — 18 июня с 7:00 до 13:45 в связи с проведением Большого Московского триатлона будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в Крылатском, сообщает Дептранс Москвы.

Движение будет закрыто:
на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники
— на съезде на Северо-Западную хорду с Островной улицы;
— в местном проезде от дома 2А по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала:
— на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы (с сохранением движения в сторону проспекта Маршала Жукова).
триатлон, 18 июня, Мневники, Крылатское, транспорт, ограничения, схема.
Временно будет организовано двустороннее движение на съезде с улицы Нижние Мневники на Островную улицу.

Также 18 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка на улице Крылатская от дома 16 до улицы Нижние Мневники.

Также сообщается, что 18 июня с 6:20 до окончания мероприятия автобусы не будут ходить по ул. Нижние Мневники и ул. Крылатская.

Маршруты т19, №300 и 391 только в сторону Крылатского вместо ул. Нижние Мневники пойдут по проспекту Маршала Жукова, Живописному мосту и ул. Осенняя; т61 будет ходить только от ул. Народного Ополчения, д. 27 до Гидропроекта; №271 и 832 будут ходить от Крылатского только до ул. Крылатские Холмы; №229 и 829 в обе стороны пойдут по ул. Крылатские Холмы, сохранится заезд по ул. Осенняя и ул. Крылатская к остановке «Стоматологическая поликлиника №5»; №291 будет ходить от станции метро «Сокол» только до ул. Народного Ополчения, д. 27; №324 будет ходить от Крылатского только до ул. Крылатские Холмы; №554 и 732 не будут заезжать к остановкам «Филевская набережная»; №800 в сторону станции метро «Полежаевская» между остановками «Улица Народного Ополчения, 27» и «Улица Народного Ополчения, 3» вместо тоннеля под ул. Мневники пойдет через проспект Маршала Жукова с разворотом у ул. Живописная.

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Карта места

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Теги: 
триатлон  Большой Московский триатлон  транспорт  перекрытие  движение  Крылатское  Мневники  схема 

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