16 июня — Mossovetinfo.ru — 18 июня с 7:00 до 13:45 в связи с проведением Большого Московского триатлона будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в Крылатском, сообщает Дептранс Москвы.Движение будет закрыто:на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники— на съезде на Северо-Западную хорду с Островной улицы;— в местном проезде от дома 2А по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала:— на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы (с сохранением движения в сторону проспекта Маршала Жукова).Временно будет организовано двустороннее движение на съезде с улицы Нижние Мневники на Островную улицу.Также 18 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка на улице Крылатская от дома 16 до улицы Нижние Мневники.Также сообщается, что 18 июня с 6:20 до окончания мероприятия автобусы не будут ходить по ул. Нижние Мневники и ул. Крылатская.Маршруты т19, №300 и 391 только в сторону Крылатского вместо ул. Нижние Мневники пойдут по проспекту Маршала Жукова, Живописному мосту и ул. Осенняя; т61 будет ходить только от ул. Народного Ополчения, д. 27 до Гидропроекта; №271 и 832 будут ходить от Крылатского только до ул. Крылатские Холмы; №229 и 829 в обе стороны пойдут по ул. Крылатские Холмы, сохранится заезд по ул. Осенняя и ул. Крылатская к остановке «Стоматологическая поликлиника №5»; №291 будет ходить от станции метро «Сокол» только до ул. Народного Ополчения, д. 27; №324 будет ходить от Крылатского только до ул. Крылатские Холмы; №554 и 732 не будут заезжать к остановкам «Филевская набережная»; №800 в сторону станции метро «Полежаевская» между остановками «Улица Народного Ополчения, 27» и «Улица Народного Ополчения, 3» вместо тоннеля под ул. Мневники пойдет через проспект Маршала Жукова с разворотом у ул. Живописная.