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16.06.2023, 09:28
18 июня временно закроют движение в районе Мневников, Крылатском из-за соревнований по триатлону
16 июня — Mossovetinfo.ru — 18 июня с 7:00 до 13:45 в связи с проведением Большого Московского триатлона будет временно зак...
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Город (Москва и область)
15.06.2023, 16:23
Правительство г. Москвы и Роскачество разработают систему сертификации для Программы поддержки «Сделано в Москве»
15 июня — Mossovetinfo.ru — Соглашение о взаимодействии в целях развития предпринимательской деятельности и популя...
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Город (Москва и область)
15.06.2023, 12:46
Собянин: началось строительство МЦД-5 — тоннель длинной около 20 км
15 июня — Mossovetinfo.ru — Строительство пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5 ) началось, в подземной час...