18 марта. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 18 марта стал самым теплым днем с начала года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



По словам Тишковца, к 15:00 понедельника воздух в Москве прогрелся до 7 градусов тепла. Это самые высокие показатели с начала года. При этом, синоптики предполагают, что окончательные показатели по итогам дня могут оказаться еще выше. До этого самой высокой температурой в Москве стали 6,5 градусов тепла, которые были зафиксированы в один из дней марта.



Показатель в 7 градусов тепла выше климатической нормы на 6 градусов. Рекордная температура была зафиксирована в марте 2015 года, когда воздух прогрелся до 13,4 градусов тепла.