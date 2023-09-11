18 сентября в Москве будет 18-20 градусов тепла

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Днем, 18 сентября, в Москве будет 18-20 градусов тепла, облачная погода с прояснениями, в ночь на вторник - до плюс 8 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



В Подмосковье в понедельник температура воздуха плюс 16 - плюс 21 градуса. В ночь на вторник похолодание до плюс 3 градусов.