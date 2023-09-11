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18.09.2023, 08:09
18 сентября в Москве будет 18-20 градусов тепла
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Днем, 18 сентября, в Москве будет 18-20 градусов тепла, облачная погода с прояснениями, в ...
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Город (Москва и область)
17.09.2023, 10:35
Собянин сообщил о предотвращении силами ПВО атаки летевших к Москве беспилотников
17 сентября — Mossovetinfo.ru — Беспилотные летательные аппарат (БПЛА), направлявшиеся в сторону Москвы, были уничто...
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11.09.2023, 09:26
Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья с 83,86% голосов
11 сентября — Mossovetinfo.ru — Андрей Воробьев набирает на выборах губернатора Подмосковья 83,86% голосов после обраб...