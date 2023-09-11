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Город (Москва и область)     18.09.2023 08:09

18 сентября в Москве будет 18-20 градусов тепла

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Теги:  погода  Москва  Московская область 

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Днем, 18 сентября, в Москве будет 18-20 градусов тепла, облачная погода с прояснениями, в ночь на вторник - до плюс 8 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха плюс 16 - плюс 21 градуса. В ночь на вторник похолодание до плюс 3 градусов.

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область 

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