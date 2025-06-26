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28.06.2025, 21:22
1 июля в Москве будет одним из самых холодных в текущем столетии
28 июня — Mossovetinfo.ru — С воскресенья, 29 июня, по вторник, 1 июля в Подмосковье ожидаются грозы и усиление ветра до ...
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Город (Москва и область)
27.06.2025, 06:58
Московский монорельс в пятницу, 27 июня, работает последний день
27 июня — Mossovetinfo.ru — Московский монорельс пятницу, 27 июня, работает последний день. Московский моно...
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26.06.2025, 11:18
Магаданская обл. обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей
26 июня — Mossovetinfo.ru — Магаданская область обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей, об этом сообщается в...