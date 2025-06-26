 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     28.06.2025 21:22

1 июля в Москве будет одним из самых холодных в текущем столетии

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  Подмосковье  погода  дождь  МЧС  Метеоновости  давление  циклон 

28 июня — Mossovetinfo.ru — С воскресенья, 29 июня, по вторник, 1 июля в Подмосковье ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/c, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«В период со второй половины дня 29 июня до конца суток 1 июля на территории Московской области ожидается: дождь, местами сильный; северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с; в ночные часы 30 июня в отдельных районах грозы», – говорится в сообщении.

В связи с циклоном 1 июля в столице будет одним из самых холодных в XXI веке , - сообщают Метеоновости.

Согласно прогнозу, в понедельник, 30 июня, в столице пройдут обильные дожди и температура будет +15…+17°, а атмосферное давление опустится до 729 мм рт. ст., что на 17–19 единиц ниже нормы.

«1 июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду, и этот день станет одним из самых холодных первых июля, (...), будет – +16…+18°».
«Да и в целом первая пятидневка июля не будет отличаться комфортной погодой – по-летнему тепло будет лишь в четверг, когда воздух прогреется до +23…+25°, а непродолжительные дожди возможны практически ежедневно», - сообщают Метеоновости.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  Подмосковье  погода  дождь  МЧС  Метеоновости  давление  циклон 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:22 Город (Москва и область) 1 июля в Москве будет одним из самых холодных в текущем столетии

10:05 Общество Москва по праву является центром молодежной жизни России - Собянин

06:58 Город (Москва и область) Московский монорельс в пятницу, 27 июня, работает последний день

11:18 Город (Москва и область) Магаданская обл. обогнала Москву по кредитному рейтингу жителей

19:12 Власть Депутат Госдумы, председатель комитета Ярослав Нилов исключен из ЛДПР

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru