1 июля в Москве будет одним из самых холодных в текущем столетии

28 июня — Mossovetinfo.ru — С воскресенья, 29 июня, по вторник, 1 июля в Подмосковье ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/c, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.



«В период со второй половины дня 29 июня до конца суток 1 июля на территории Московской области ожидается: дождь, местами сильный; северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с; в ночные часы 30 июня в отдельных районах грозы», – говорится в сообщении.



В связи с циклоном 1 июля в столице будет одним из самых холодных в XXI веке , - сообщают Метеоновости.



Согласно прогнозу, в понедельник, 30 июня, в столице пройдут обильные дожди и температура будет +15…+17°, а атмосферное давление опустится до 729 мм рт. ст., что на 17–19 единиц ниже нормы.



«1 июля, медленно уходя на восток, циклон сохранит в столице холодную, ветреную и дождливую погоду, и этот день станет одним из самых холодных первых июля, (...), будет – +16…+18°».

«Да и в целом первая пятидневка июля не будет отличаться комфортной погодой – по-летнему тепло будет лишь в четверг, когда воздух прогреется до +23…+25°, а непродолжительные дожди возможны практически ежедневно», - сообщают Метеоновости.