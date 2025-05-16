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Город (Москва и область)
20.05.2025, 18:46
20 июня еще на 58 участков улиц будет расширена зона действия динамического тарифа на парковку
20 мая — Mossovetinfo.ru — С 20 июня динамический тариф на парковку автотранспорта заработает еще на 58 участках улиц М...
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Город (Москва и область)
17.05.2025, 19:50
Завершено устройство кровли на здании нового корпуса Государственного исторического музея в Москве
17 мая — Mossovetinfo.ru — В Москве на здании нового филиала Государственного исторического музея (ГИМ), который стро...
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Город (Москва и область)
16.05.2025, 21:36
С 6 утра субботы 17 мая будет закрыто Садовое кольцо в Москве для проведением велофестиваля
16 мая — Mossovetinfo.ru — С 6 утра субботы 17 мая будет закрыто Садовое кольцо в Москве для проведением велофестиваля,...