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Город (Москва и область)     20.05.2025 18:46

20 июня еще на 58 участков улиц будет расширена зона действия динамического тарифа на парковку

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Теги:  Москва  парковка  динамический тариф  зона  расширение 

20 мая — Mossovetinfo.ru — С 20 июня динамический тариф на парковку автотранспорта заработает еще на 58 участках улиц Москвы. Изменения будут осуществляться в три этапа — также 15 августа и 3 октября. Об этом сообщает Дептранс столицы. По сообщению Дептранса все нововведения согласованы с местными Советами районных депутатов.

Список адресов доступен где будет вводится динамического тарифа на парковку доступен на Едином транспортном портале.

Основная часть новых территорий с динамическим тарифом находится в Тверском, Пресненском районах и Дорогомилово.

С 1 ноября 2024 года в центре Москвы стал доступен динамический тариф на парковку. Он заработал на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

Цена зависит от загруженности участка. Так, при минимальной занятости ее стоимость будет начинаться от нуля рублей в час. Если на стоянке практически не останется свободных мест, то максимальный тариф составит 800 рублей в час.

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Карта места

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Теги: 
Москва  парковка  динамический тариф  зона  расширение 

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