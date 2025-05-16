20 июня еще на 58 участков улиц будет расширена зона действия динамического тарифа на парковку

20 мая — Mossovetinfo.ru — С 20 июня динамический тариф на парковку автотранспорта заработает еще на 58 участках улиц Москвы. Изменения будут осуществляться в три этапа — также 15 августа и 3 октября. Об этом сообщает Дептранс столицы. По сообщению Дептранса все нововведения согласованы с местными Советами районных депутатов.



Список адресов доступен где будет вводится динамического тарифа на парковку доступен на Едином транспортном портале.



Основная часть новых территорий с динамическим тарифом находится в Тверском, Пресненском районах и Дорогомилово.



С 1 ноября 2024 года в центре Москвы стал доступен динамический тариф на парковку. Он заработал на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.



Цена зависит от загруженности участка. Так, при минимальной занятости ее стоимость будет начинаться от нуля рублей в час. Если на стоянке практически не останется свободных мест, то максимальный тариф составит 800 рублей в час.