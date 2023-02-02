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Город (Москва и область)     02.02.2023 09:57

218 млн рублей выделили на программу по регулированию безнадзорных животных в 2023 г в Подмосковье

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Теги:  Московская область  собаки  программа  регулирование 

2 февраля, Mossovetinfo.ru - В Подмосковье на программу по регулированию безнадзорных животных в 2023 г выделили 218 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» действует на территории Московской области с 2017 года. Она применяется в отношении исключительно неагрессивных собак и включает в себя комплекс мероприятий, основная цель которых защитить жителей от бешенства и снизить количество безнадзорных животных.

В 2022 году под программу ОСВВ попали свыше 13,5 тыс. собак, - сообщают власти Подмосковья.

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Теги: 
Московская область  собаки  программа  регулирование 

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