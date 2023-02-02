218 млн рублей выделили на программу по регулированию безнадзорных животных в 2023 г в Подмосковье

2 февраля, Mossovetinfo.ru - В Подмосковье на программу по регулированию безнадзорных животных в 2023 г выделили 218 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.



Программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» действует на территории Московской области с 2017 года. Она применяется в отношении исключительно неагрессивных собак и включает в себя комплекс мероприятий, основная цель которых защитить жителей от бешенства и снизить количество безнадзорных животных.



В 2022 году под программу ОСВВ попали свыше 13,5 тыс. собак, - сообщают власти Подмосковья.