231 БПЛА уничтожены ПВО на подлете к Москве с вечера среды - Собянин

29 октября — Mossovetinfo.ru — 231 БПЛА уничтожены на подлете к Москве с 20:30 мск среды до 07:00 мск четверга. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«В период с 20:30 мск 28 октября по 07:00 мск 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», - написал мэр столицы в своих аккаунтах в мессенджерах.



По данным Росавиации «для обеспечения безопасности полетов» минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».