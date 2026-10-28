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Город (Москва и область)     29.10.2026 08:11

231 БПЛА уничтожены ПВО на подлете к Москве с вечера среды - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Москва  регион  ПВО  Минобороны  СВО  Украина  Собянин 

29 октября — Mossovetinfo.ru — 231 БПЛА уничтожены на подлете к Москве с 20:30 мск среды до 07:00 мск четверга. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В период с 20:30 мск 28 октября по 07:00 мск 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», - написал мэр столицы в своих аккаунтах в мессенджерах.

По данным Росавиации «для обеспечения безопасности полетов» минувшей ночью вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Москва  регион  ПВО  Минобороны  СВО  Украина  Собянин 

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