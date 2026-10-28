Другие материалы
-
Город (Москва и область)
29.10.2026, 08:11
231 БПЛА уничтожены ПВО на подлете к Москве с вечера среды - Собянин
29 октября — Mossovetinfo.ru — 231 БПЛА уничтожены на подлете к Москве с 20:30 мск среды до 07:00 мск четверга. Большая часть...
-
Город (Москва и область)
28.10.2026, 10:19
Перекрытия в центр Москвы: Дептранс рекомендует отложить поездки на авто
28 октября — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта временно перекрыто на ул. Тверская от Тверского бульвара до ул. Мо...
-
Город (Москва и область)
28.10.2026, 09:53
В Москве ожидается до 13 градусов тепла до конца рабочей недели - Гидрометцентр РФ
28 октября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность без осадков и температура до 13 градусов прогнозируются в Моско...