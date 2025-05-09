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Город (Москва и область)     12.05.2025 06:59

23 арестованных, включая 5 полицейских в деле о краже денег у участников СВО в Шереметьево

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Теги:  уголовное дело  полицейские  таксисты  Шереметьево  ОПГ 

12 мая — Mossovetinfo.ru — 23 человека, включая 5 полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России, арестованы по уголовному делу по фактам обмана участников специальной военной операции таксистами в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органах.

«По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», - сказал собеседник агентства.

Фигуранты также обвиняются по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Ранее сообщалось, что полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту помогали таксистам искать потенциальных жертв, отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

По версии следствия, обвиняемые входили в преступное сообщество. Следственные действия по делу продолжаются.

Также полицейское управление на транспорте ранее начало проверку в отношении руководства полиции аэропорта.

Министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба властей региона со ссылкой на зампреда правительства Вячеслава Сухорукова.
«Противодействие коррупции — одна из основных задач, задержание министра было ожидаемо, правительство Бурятии взаимодействовали с правоохранительными органами по данному делу», — заявили в пресс-службе.
Также Сухоруков назвал коррупцию в нынешнее время не просто преступлением, а предательством в условиях спецоперации.

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Теги: 
уголовное дело  полицейские  таксисты  Шереметьево  ОПГ 

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