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12.05.2025, 06:59
23 арестованных, включая 5 полицейских в деле о краже денег у участников СВО в Шереметьево
12 мая — Mossovetinfo.ru — 23 человека, включая 5 полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД Р...
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Город (Москва и область)
10.05.2025, 09:08
До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве
10 мая — Mossovetinfo.ru — До 11 градусов тепла ожидаются в субботу 10 мая в Москве, облачно с прояснениями, местами неб...
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Город (Москва и область)
09.05.2025, 13:27
Министр обороны России подписал указ о проведении 9 мая салютов в Москве и других городах
9 мая — Mossovetinfo.ru — Министр обороны России Андрей Белоусов «в ознаменование 80-й годовщины Победы советского н...