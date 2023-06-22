23 июня — Mossovetinfo.ru — 24-25 июня, на выходные дни, закроется участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, а станции «Чеховская» и «Серпуховская» станут временно конечными, — сообщают в горадминистрации.Участок закроют для ремонта «Боровицкой» и «Полянки».Также по 30 июня включительно закрыт вестибюль станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии (выход №7). Сама станция в будние дни будет работать в обычном режиме.Рекомендовано заранее выбирать пути объезда - смотрите схему