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Город (Москва и область)     23.06.2023 17:02

24-25 июня не будет движения поездов на участке между станциями метро "Чеховская" и "Серпуховская"

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Теги:  24  25 июня  участок метро «Чеховская» и «Серпуховская»  Серпуховско-Тимирязевской линии  закрыт  схема объезда 

23 июня — Mossovetinfo.ru — 24-25 июня, на выходные дни, закроется участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, а станции «Чеховская» и «Серпуховская» станут временно конечными, — сообщают в горадминистрации. 

Участок закроют для ремонта «Боровицкой» и «Полянки». 

Также по 30 июня включительно закрыт вестибюль станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии (выход №7). Сама станция в будние дни будет работать в обычном режиме.

Рекомендовано заранее выбирать пути объезда - смотрите схему
24, 24 июня 2023 года участок метро Чеховская Серпуховская закрыт для ремонта станций



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Теги: 
24  25 июня  участок метро «Чеховская» и «Серпуховская»  Серпуховско-Тимирязевской линии  закрыт  схема объезда 

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