Другие материалы
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Город (Москва и область)
23.06.2023, 17:02
24-25 июня не будет движения поездов на участке между станциями метро "Чеховская" и "Серпуховская"
23 июня — Mossovetinfo.ru — 24-25 июня, на выходные дни, закроется участок между станциями «Чеховская» и «Серпуховская»...
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Город (Москва и область)
23.06.2023, 08:58
Детские технопарки Москвы приглашают принять участие в акции «ТехноЗнайка»
23 июня — Mossovetinfo.ru — Детские технопарки Москвы приглашают жителей столицы старше шести лет принять участие в ...
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Город (Москва и область)
22.06.2023, 18:42
С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2
22 июня — Mossovetinfo.ru — С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском напра...