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Город (Москва и область)     23.05.2025 09:07

24 украинских БпЛА уничтожены и перехвачены над территорией Московского региона ночью, на 23 мая, – Минобороны

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Теги:  Минобороны  БпЛА  беспилотники  ПВО  Московский регион 

23 мая — Mossovetinfo.ru — В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа 24 БпЛА над территорией Московского региона

Всего в указанное время, по информации Минобороны России силы ПВО уничтожили, перехватили 112 украинских беспилотников, в том числе 22 - над Крымом, 18 – над Тульской областью, 11 – на Курской и еще над девятью регионами Центрального федерального округа.

В период с 00.00 до 05.30 мск четверга, 22 мая, над территорией Московского региона дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БпЛА).

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Теги: 
Минобороны  БпЛА  беспилотники  ПВО  Московский регион 

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