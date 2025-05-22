Другие материалы
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Город (Москва и область)
23.05.2025, 09:07
24 украинских БпЛА уничтожены и перехвачены над территорией Московского региона ночью, на 23 мая, – Минобороны
23 мая — Mossovetinfo.ru — В период с 20.00 22 мая т.г. дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских бес...
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Город (Москва и область)
22.05.2025, 10:35
Временные ограничения третий раз введены в аэропорту Домодедово
22 мая — Mossovetinfo.ru — Временные ограничения третий раз введены сегодня на работу московского аэропорта Домодед...
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Город (Москва и область)
22.05.2025, 09:44
35 беспилотников ликвидированы минувшей ночью над территорией Московского региона – Минобороны
22 мая — Mossovetinfo.ru — В период с 00.00 до 05.30 мск над территорией Московского региона дежурными средствами ПВО унич...