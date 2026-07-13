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Город (Москва и область)     18.07.2026 08:24

25 человек пострадали от атак БПЛА в Подмосковье ночью 18 июля - губернатор

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Теги:  БПЛА  Подмосковье  Москва  атака  пострадавшие  Губернатор  мэр  Воробьев  Собянин  Wildberries  Электросталь  Ногинск  нефтебаза 

18 июля — Mossovetinfo.ru — В результате атаки БПЛА на Московской область ночью 18 июля по уточненным данным пострадали 25 человек, - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем информационном канале.

Ранее губернатор сообщил, что по предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека (по уточненным данным – 23, – ред.) получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Всего задействованы 40 бригад скорой и 12 бригад территориального центра медицины катастроф.

Также губернатор Подмосковья сообщил, что ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия – в Богородском городском округе. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на ул. Радченко.

На местах атак БПЛА в Подмосковье продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории.

За ночь на территории Московской области силами ПВО сбито 48 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. «Всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА. Будем информировать», - написал он в своем канале на платформе «Макс».

Мэр столицы Сергей Собянин написал в «Максе» что с вечера 17 июля до утра 18 июля более 370 беспилотных летательных аппарата летели в направлении Московского региона, из них силы ПВО 64 нейтрализовали на подлете к Москве.

«С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — написал мэр Москвы.

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Теги: 
БПЛА  Подмосковье  Москва  атака  пострадавшие  Губернатор  мэр  Воробьев  Собянин  Wildberries  Электросталь  Ногинск  нефтебаза 

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