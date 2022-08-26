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Город (Москва и область)     26.08.2022 07:41

26 августа в Москве пройдет тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов

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Теги:  Москва  выборы  ДЭГ  онлайн  голосование  тестирование 

26 августа. Mossovetinfo.ru - 26 августа с 08:00 до 17:00 в Москве пройдет тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов. Проверить возможность голосовать онлайн можно при помощи сервиса в личном кабинете на mos.ru.

Тестовое голосование проводится, чтобы избиратели могли познакомиться с процессом голосования и нововведениями грядущих выборов, а разработчики проверили работу всех компонентов системы. Кроме того, в ходе теста москвичи смогут ответить на важный вопрос, касающийся жизни города.

На голосование для всех районов Москвы выносится один вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». Итоги будут подведены отдельно по каждому району.

Для тестирования очного голосования будут открыты 125 избирательных участков — по одному на каждый из районов.

В нынешнем году избирателям, которые захотят проголосовать онлайн, не нужно будет предварительно регистрироваться для голосования.Выбрать способ голосования москвичи смогут в любой момент.

Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Подробнее узнать о предстоящих выборах можно на специальной странице на mos.ru.

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Теги: 
Москва  выборы  ДЭГ  онлайн  голосование  тестирование 

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