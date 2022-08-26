26 августа в Москве пройдет тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов

26 августа. Mossovetinfo.ru - 26 августа с 08:00 до 17:00 в Москве пройдет тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов. Проверить возможность голосовать онлайн можно при помощи сервиса в личном кабинете на mos.ru.



Тестовое голосование проводится, чтобы избиратели могли познакомиться с процессом голосования и нововведениями грядущих выборов, а разработчики проверили работу всех компонентов системы. Кроме того, в ходе теста москвичи смогут ответить на важный вопрос, касающийся жизни города.



На голосование для всех районов Москвы выносится один вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». Итоги будут подведены отдельно по каждому району.



Для тестирования очного голосования будут открыты 125 избирательных участков — по одному на каждый из районов.



В нынешнем году избирателям, которые захотят проголосовать онлайн, не нужно будет предварительно регистрироваться для голосования.Выбрать способ голосования москвичи смогут в любой момент.



Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут с 9 по 11 сентября. Подробнее узнать о предстоящих выборах можно на специальной странице на mos.ru.