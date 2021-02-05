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Город (Москва и область)     05.02.2021 21:33

27 градусов мороза ожидается в Москве ночью на 9 и на 10 февраля

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Теги:  Москва  похолодание  мороз  отопление 

5 февраля. Mossovetinfo.ru - На предстоящей неделе в Москве установится холодная погода. Как отмечают метеорологи, погодные аномалии усилятся.

На протяжении всей недели днем погода будет минус 14 - минус 20 градусов. Ночью 7 февраля похолодает до минус 20, 8 февраля до минус 22 - минус 24 градусов, а ночью на 9 и 10 февраля в Москве ожидается 27 градусов мороза.

Из-за наступающих морозов властями города и специалистами принято решение повысить температуру теплоносителя в системе отопления Москвы.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ со ссылкой на центр погоды «Фобос», 5 февраля жителей Москвы и всего Московского региона ожидает обвал холода. в эти дни по области местами ожидается до минус 25.

На протяжении предстоящей недели существенных осадков не ожидается.

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Теги: 
Москва  похолодание  мороз  отопление 

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