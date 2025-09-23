Другие материалы
Город (Москва и область)
24.09.2025, 13:04
27 и 28 сентября будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара
24 сентября — Mossovetinfo.ru — 27 и 28 сентября будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара в свя...
Город (Москва и область)
23.09.2025, 19:54
В Москве приступят к включению отопления в среду, 24 сентября - Собянин
23 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве 24 сентября, в среду, начнут включать отопление, сообщил в мессенджере Max мэр г...
Город (Москва и область)
23.09.2025, 08:58
Собянин: силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено более 30 БПЛА летевших на Москву
23 сентября — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено 30 БПЛА проинформировал мэр сто...