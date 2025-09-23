 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     24.09.2025 13:04

27 и 28 сентября будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара

Теги:  Цветной бульвар  Москва  Московский детский велофестиваль 

24 сентября — Mossovetinfo.ru — 27 и 28 сентября будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара в связи с проведением Московского детского велофестиваля, сообщают Дептранс и ЦОДД.

Движение закроют 27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении.

Также городские власти обращают внимание водителей, что 26 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий временно будет запрещена парковка.

Кроме того, будут ограничения движения по 1 крайней левой полосе 26 сентября с 10:00 до 22:00 и 28 сентября с 20:00 до 10:00 29 сентября на Цветном бульваре от д. 27/24 до д. 1. и по 1 крайней правой полосе 27 сентября с 08:00 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Петровском бульваре в районе Трубной площади.



