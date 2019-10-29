29 октября. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 29 октября в шести районах Москвы пройдут собрания участников публичных слушаний по проектам планировки территорий в рамках программы реновации жилья.



На публичные слушания выставлены проекты планировки микрорайонов 8 и 9 в Бескудниково и микрорайонов 11 и 12 в Западном Дегунино. Также представлены проекты планировки микрорайона 3 в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы, кварталов 58 и 59 района Фили-Давыдково в Западном округе и проекта дома по реновации на Сиреневом бульваре в Измайлово на востоке города. Кроме того, впервые публичные слушания по проекту реновации проходят в Зеленоградском округе – жителям представят проект застройки микрорайона 19 района в Крюково.



Экспозиции по представленным проектам были открыты 18 октября и продлились до 24 октября. На них жители могли познакомится с проектами.



Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории мкр.8, 9 района Бескудниковский состоится 29 октября 2019 года в 19-00 часов по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 59А (ФГАУ «МНТК им. акад. С.Н.Федорова»).



Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории микрорайонов 11, 12 района Западное Дегунино состоится 29 октября 2019 года в 19-00 часов по адресу: ул. Базовская, д.15, корп.13 (ГБОУ Школа № 2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора).



Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории микрорайона 3 района Покровское-Стрешнево состоится 29.10.2019 в 19:30 часов по адресу: г. Москва, Врачебный проезд, д.12 (в помещении ГБОУ города Москвы «Школа № 830»).



Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории кварталов 58,59 района Фили-Давыдково состоится 29 октября 2019 г. в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д.45, ГБОУ г. Москвы «Школа № 2101», образовательная площадка № 3.



Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл.4, район Измайлово состоится 29 октября 2019 года в 19:00 в здании ГБОУ города Москвы «Школа № 1290» по адресу: Первомайская ул., д.59.



По проекту планировки территории микрорайона 19 района Крюково (ЗелАО) собрание участников публичных слушаний состоится 29.10.2019 в 19-30 часов в ГБОУ города Москвы «Школа №2045» по адресу: г.Зеленоград, корп.2312, актовый зал.



Начало регистрации участников в 18:00 – 18:30, но не позднее, чем за 30 минут до начала собраний.



На собраниях жители смогут пообщаться с планировщиками, задать им вопросы, внести свои предложения. Кроме того, свои пожелания и предложения по проектам все желающие смогут направить в окружные градостроительные комиссии еще в течение 7 дней.