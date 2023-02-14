3000 автомобилей «Москвич» поставят для такси и каршеринга по всей стране - Собянин

14 февраля, Mossovetinfo.ru - Завод «Москвич» и компания «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок машин на 2023 год которому планируется поставка 3 тыс. автомобилей для такси и каршеринга, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



«3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время», - говорится в сообщении.



Всего, по словам мэра, в 2023 году «Москвич» планирует производство 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. - с электродвигателем.