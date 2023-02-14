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Город (Москва и область)     14.02.2023 14:18

3000 автомобилей «Москвич» поставят для такси и каршеринга по всей стране - Собянин

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Теги:  «Москвич»  автомобиль  поставка  такси  Собянин 

14 февраля, Mossovetinfo.ru - Завод «Москвич» и компания «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок машин на 2023 год которому планируется поставка 3 тыс. автомобилей для такси и каршеринга, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Всего, по словам мэра, в 2023 году «Москвич» планирует производство 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. - с электродвигателем.

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Теги: 
«Москвич»  автомобиль  поставка  такси  Собянин 

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