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12.07.2026, 19:56
300 беспилотников в сторону Московского региона летело в последние сутки - Собянин
12 июля — Mossovetinfo.ru — «В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Б...
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Город (Москва и область)
10.07.2026, 08:57
16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО за ночь на 10 июля – Собянин
10 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном информационном канале что в течени...
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Город (Москва и область)
06.07.2026, 09:28
В часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров
6 июля — Mossovetinfo.ru — С понедельника С 6 июля до сентября вход на станцию «Парк культуры» по рабочим дням ограни...