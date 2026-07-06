300 беспилотников в сторону Московского региона летело в последние сутки - Собянин

12 июля — Mossovetinfo.ru — «В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 45 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном информационном канале.



Ранее в сообщениях мэр отмечал, что беспилотники сбиты и уничтожены средствами ПВО Минобороны, а на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.