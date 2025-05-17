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Город (Москва и область)     22.05.2025 09:44

35 беспилотников ликвидированы минувшей ночью над территорией Московского региона – Минобороны

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Теги:  Минобороны  БПЛА  беспилотники  ПВО  уничтожены  перехвачены  Московская область  аэропорт  ограничения 

22 мая — Mossovetinfo.ru — В период с 00.00 до 05.30 мск над территорией Московского региона дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БпЛА), сообщает Минобороны России.

Всего в это время над территорией России ликвидировано 105 украинских БпЛА, в том числе: 14 БпЛА – над территорией Орловской области; 11 БпЛА – над территорией Белгородской области; 10 – над территорией Тульской области, 9 – над территорией Калужской области; 7 БпЛА – над территорией Воронежской области; по три БпЛА - над территориями Липецкой и Смоленской областей; один БпЛА – над территорией Брянской области.

Также около полуночи Минобороны России сообщило в своем официальном информационном канала, что С 20.00 до 23.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе девять БпЛА – над территорией Московского региона.

С 00.00 мск 22 мая ограничения дважды вводились в Домодедово, Жуковском, один раз во Внуково и в Шереметьево. Сейчас они сняты.

В связи с имевшимися ограничениями использования воздушного пространства по требованиям безопасности полетов, отдельные рейсы выполняются с задержками времени вылета от первоначального по расписанию, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

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Теги: 
Минобороны  БПЛА  беспилотники  ПВО  уничтожены  перехвачены  Московская область  аэропорт  ограничения 

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