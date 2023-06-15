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Лента новостей

17 Июня

11:51 Город (Москва и область) 36 лучших рисунков конкурса «Наследие моего района» до 22 июня можно увидеть на Рождественском бульваре - заммэра Сергунина

11:24 Город (Москва и область) Партия «Справедливая Россия – За правду» выдвинула на пост губернатора Подмосковья Анатолия Никитина

10:28 В России Минстрой РФ рассчитывает на снижение цен на жилье

09:54 Общество До 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского, останется в храме Христа Спасителя Икона «Троица» Андрея Рублева

16 Июня

22:26 Общество Митрохин отказался от участия в выборах мэра Москвы

17:01 В России Первые летние Всемирные игры дружбы решено провести в Москве в сентябре 2024 года

11:39 Город (Москва и область) «Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары 30 градусов

11:19 В России Встреча Путина с африканскими лидерами, работающими в пятницу в Киеве, - запланирована на субботу

09:28 Город (Москва и область) 18 июня временно закроют движение в районе Мневников, Крылатском из-за соревнований по триатлону

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Актуальные материалы

12:46 Город (Москва и область) Собянин: началось строительство МЦД-5 — тоннель длинной около 20 км

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

00:38 Общество Икона Святой Троицы будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня до 18 июня

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

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