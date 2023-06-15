11:51 Город (Москва и область) 36 лучших рисунков конкурса «Наследие моего района» до 22 июня можно увидеть на Рождественском бульваре - заммэра Сергунина
11:24 Город (Москва и область) Партия «Справедливая Россия – За правду» выдвинула на пост губернатора Подмосковья Анатолия Никитина
10:28 В России Минстрой РФ рассчитывает на снижение цен на жилье
09:54 Общество До 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского, останется в храме Христа Спасителя Икона «Троица» Андрея Рублева16 Июня
22:26 Общество Митрохин отказался от участия в выборах мэра Москвы
17:01 В России Первые летние Всемирные игры дружбы решено провести в Москве в сентябре 2024 года
11:39 Город (Москва и область) «Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары 30 градусов
11:19 В России Встреча Путина с африканскими лидерами, работающими в пятницу в Киеве, - запланирована на субботу
09:28 Город (Москва и область) 18 июня временно закроют движение в районе Мневников, Крылатском из-за соревнований по триатлону
Выставка детских рисунков на бульварах стала хорошей традицией, она проходит уже в четвертый раз - Сергунина
Конференция Московского регионального отделения СЗРП по выдвижению кандидата на пост мэра Москвы пройдет 20 июня.
Когда предложение превышает спрос, начинают снижаться цены — глава Минстроя
Допуск верующих в храм Христа Спасителя для поклонения святыне будет осуществляться с 10:00 до 19:00
"Яблоко" не будет выдвигать другого кандидата
Все российские федерации заинтересованы в проведении игр дружбы на самом высоком уровне
Предупреждение действует с 11:00 мск до 18:00 мск пятницы
Во встрече Путина с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге будут участвовать Лавров и Ушаков — Песков
18 июня с 6:20 до окончания мероприятия автобусы не будут ходить по ул. Нижние Мневники и ул. Крылатская
Участники программы представлены на витринах «Сделано в Москве» Wildberries, Ozon, СберМегаМаркет
Новые МЦД будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки
Фадеев: "хочешь получить паспорт, будь добр встать на военный учет и получить военный билет"
12:46 Город (Москва и область) Собянин: началось строительство МЦД-5 — тоннель длинной около 20 км
10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова
00:38 Общество Икона Святой Троицы будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня до 18 июня
09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны
17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП
13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки