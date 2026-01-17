 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     21.01.2026 11:40

39 обвинительных уголовных приговоров за нападение на контролеров вынесено в Москве в 2025 году

Теги:  Дептранс  контролеры  нападения  уголовное дело  практика  штраф 

21 января — Mossovetinfo.ru — За 2025 год московские суды вынесли 39 обвинительных уголовных приговоров за нападение на контролеров, семь из них – с реальным лишением свободы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Три года и шесть месяцев лишения свободы – максимальный срок, который получил агрессивный безбилетник за 2025 год, сказал Ликсутов.
Заммэра пояснил, что в транспортном комплексе никогда не оставляют без внимания любые проявления агрессии в сторону наших сотрудников, - каждый нарушитель всегда отвечает по закону и несет уголовную ответственность.

Также в ведомстве добавили, что нападение на контролеров уголовно наказуемо. Плакат с этим напоминанием разместили на объектах транспортной инфраструктуры.

В настоящее время штраф за неоплаченный проезд и неправомерное использование социальной карты для оплаты проезда составляет 5 тыс. руб.

