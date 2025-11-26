3 декабря в 18:00 Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам

3 декабря — Mossovetinfo.ru — 3 декабря в 18:00 мэр Москвы Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам развития города, сообщают сайт мэра и региональные СМИ.



Прямая трансляция будет доступна на сайте мэра и правительства города, а также на телеканалах «ТВ Центр» и «Москва 24».



Сбор вопросов завершен 1 декабря.



Ранее в анонсах прямого эфира сообщалось, что будут затронуты вопросы социальной поддержки, развитие системы образования и здравоохранения, строительство, настоящее и будущее Москвы.