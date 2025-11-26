Другие материалы
-
Город (Москва и область)
03.12.2025, 07:37
3 декабря в 18:00 Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам
3 декабря — Mossovetinfo.ru — 3 декабря в 18:00 мэр Москвы Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам р...
-
Город (Москва и область)
01.12.2025, 09:59
В Москве будет очень теплый декабрь и количество осадков в пределах нормы - Вильфанд
1 декабря — Mossovetinfo.ru — Декабрь в Москве будет сильно выше климатических характеристик по температуре, при эт...
-
Город (Москва и область)
26.11.2025, 14:19
Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, ...