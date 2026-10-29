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Город (Москва и область)     03.11.2026 08:12

493 дрона летели в сторону Московского региона в ночь на 3 ноября - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Москва  регион  ПВО  Минобороны  нейтрализация  Собянин  аэропорт 

3 ноября — Mossovetinfo.ru — 493 дрона летели в сторону Московского региона, 187 сбиты на подлете к столице в ночь на 3 ноября, сообщил мэр Сергей Собянин.

«В период с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 187 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве», - сообщил Собянин утром 3 ноября.

Минувшей ночью Пулково принял на запасной аэродром 12 рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы.

Утром Росавиация сообщила, что во Внукове, Домодедове, Жуковском сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, необходимые для обеспечения безопасности полетов.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Москва  регион  ПВО  Минобороны  нейтрализация  Собянин  аэропорт 

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