49 деревьев повалил сильный ветер в Москве, повреждены автомобили

27 марта. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщает комплекс горхозяйства в Telegram-канале хозяйства.



Сегодня порывы ветра могут достигать 25 м/с, отмечается в сообщении.