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Город (Москва и область)     08.08.2023 11:06

4 человека погибли и 606 пострадали в ДТП с самокатчиками и велосипедистами в Москве в 2023 году

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Теги:  ДТП  Москва  самокаты  велосипеды  самокатчики  велосипедисты  травмы  гибель 

8 августа — Mossovetinfo.ru — С января по июль 2023 года в столице четыре человека погибли и более 600 получили травмы в результате дорожных аварий с участием электрических транспортных средств малой мощности (до 250 Вт) и велосипедов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«По итогам января – июля 2023 года в столице зарегистрировано 338 дорожных аварий с участием электрических транспортных средств малой мощности – до 250 Вт. В таких ДТП один человек погиб и 356 получили ранения. За указанный период зарегистрировано 249 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в результате которых три человека погибли и 250 получили травмы различной степени тяжести», – уточнили в пресс-службе.

В ходе рейда, который прошел в столице с 5 по 6 августа, госавтоинспекторы пресекли более 3,6 тыс. нарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Об этом сообщила ранее пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Ранее ИА МОССОВЕТ сообщало, что в конце июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам организации дорожного движения, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч.

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Теги: 
ДТП  Москва  самокаты  велосипеды  самокатчики  велосипедисты  травмы  гибель 

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