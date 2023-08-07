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Город (Москва и область)
08.08.2023, 11:06
4 человека погибли и 606 пострадали в ДТП с самокатчиками и велосипедистами в Москве в 2023 году
8 августа — Mossovetinfo.ru — С января по июль 2023 года в столице четыре человека погибли и более 600 получили травмы в ...
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Город (Москва и область)
07.08.2023, 16:30
Сайт МосгорБТИ взломали проукраинские хакеры
7 августа — Mossovetinfo.ru — Проукраинские хакеры 7 августа, ночью, взломали сайт МосгорБТИ. Они заявили, что получи...
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Город (Москва и область)
07.08.2023, 10:31
До 34 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 августа
7 августа — Mossovetinfo.ru — Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность. Воздух раскалится до 33 градусов...