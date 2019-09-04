4 сентября. Mossovetinfo.ru – В среду, 4 сентября в Москве завершается регистрация избирателей, которые решили принять участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.



Прием заявок на участие в электронном голосовании завершится в 23:59, окончательный реестр будет сформирован 6 сентября.



В настоящее время для участия в электронном голосовании записались 10067 человек. 9453 заявки уже прошли проверку.



Электронное голосование в порядке эксперимента пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).



Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.



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