4 сентября. Mossovetinfo.ru – В среду, 4 сентября в Москве завершается регистрация избирателей, которые решили принять участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.
Прием заявок на участие в электронном голосовании завершится в 23:59, окончательный реестр будет сформирован 6 сентября.
В настоящее время для участия в электронном голосовании записались 10067 человек. 9453 заявки уже прошли проверку.
Электронное голосование в порядке эксперимента пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.
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