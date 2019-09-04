Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.09.2019 08:49

4 сентября завершается прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование  регистрация  МГД  Мосгордума 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – В среду, 4 сентября в Москве завершается регистрация избирателей, которые решили принять участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Прием заявок на участие в электронном голосовании завершится в 23:59, окончательный реестр будет сформирован 6 сентября.

В настоящее время для участия в электронном голосовании записались 10067 человек. 9453 заявки уже прошли проверку.

Электронное голосование в порядке эксперимента пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.

Смотрите также:

- Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму
- Список кандидатов в депутаты Мосгордумы


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование  регистрация  МГД  Мосгордума 

Возврат к списку

Лента новостей

09:43 Общество Журналистов пригласили пройти аккредитацию в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Мосгордуму

09:28 Город (Москва и область) В районе Очаково-Матвеевское началось строительство дома по программе реновации на 446 квартир

09:02 Власть Политические партии смогут использовать портал госуслуг для проведения праймериз

08:49 Город (Москва и область) 4 сентября завершается прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

08:38 Город (Москва и область) Бесплатная вакцинация от гриппа стартовала в Москве

Актуальные материалы

08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города

19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru