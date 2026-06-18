59 беспилотников на подлете к Москве сбили силы ПВО в ночь на 22 июня

22 июня — Mossovetinfo.ru — Системой противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 июня сбиты, уничтожены 59 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в период с 02:57 мск до 05:02 мск в канале на платформе "Макс" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Росавиация вводила временные ограничения в столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское).