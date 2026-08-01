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Город (Москва и область)     04.08.2026 09:36

5 человек погибли 10 пострадали после атаки беспилотников в Московской области – губернатор

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Теги:  Московская область  беспилотники  БПЛА  атака  ВСУ  ПВО  Минобороны  Воробьев  губернатор  Чехов  погибшие  пострадавшие  склад 

4 августа — Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих официальных информационных каналах сообщил, что «сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов».

По уточненным данным, сообщенным губернатором, «погибли пять человек», еще десять получили ранения.

«По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек.

Шестеро из них доставлены в Чеховскую больницу, двое — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации».

Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии.

По информации главы региона:

— в промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано;

— также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы;

— в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

По информации губернатора над территорией Московской области беспилотники фиксировались в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

Губернатор выразил «искренние соболезнования родным и близким погибших».

Возбуждено уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты, в том числе складские помещения, в Московской и Ленинградской областях, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами страны 320 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 3 августа т. г. до 08:00 мск 4 августа т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», - говорится в сообщении.

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Теги: 
Московская область  беспилотники  БПЛА  атака  ВСУ  ПВО  Минобороны  Воробьев  губернатор  Чехов  погибшие  пострадавшие  склад 

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