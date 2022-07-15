5 и 6 августа в Гостином дворе пройдёт выставка, посвящённая программе "Мой район"

15 июля. Mossovetinfo.ru - В августе в центре столицы пройдут две городские выставки, посвященные результатам и планам благоустройства Москвы, ключевым градостроительным и инфраструктурным проектам города.



5 и 6 августа в Гостином дворе пройдёт выставка, посвящённая программе "Мой район", с 1 по 21 августа в "Манеже" - выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы "Город для каждого". «Расскажем о развитии транспортной инфраструктуры, реновации жилья и промзон, набережных и т.д. Покажем всё, что мы делаем для комфорта москвичей, для каждого из вас», сообщил мэр Москвы в своем телеграмм-канале.