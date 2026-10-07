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13.10.2026, 08:45
65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве в ночь на 13 октября - Собянин
13 октября — Mossovetinfo.ru — В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Б...
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Город (Москва и область)
08.10.2026, 09:46
Собянин: Программа реновации – важнейший социальный проект Москвы
08 октября — Mossovetinfo.ru — Программа реновации – важнейший социальный проект Москвы, реализация программы форм...
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Город (Москва и область)
07.10.2026, 11:28
В Москве открылась регистрация на международный марафон по разработке видеоигр – заммэра
07 октября — Mossovetinfo.ru — До 5 ноября от команд из нескольких человек принимаются заявки на международный мараф...