65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве в ночь на 13 октября - Собянин

13 октября — Mossovetinfo.ru — В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве. Об этом утром 13 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



В 8:35 мск 13 октября Росавиация сообщила что временные ограничения введены в аэропорту «Домодедово».



«Аэропорт «Домодедово». Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.