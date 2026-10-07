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Город (Москва и область)     13.10.2026 08:45

65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве в ночь на 13 октября - Собянин

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Теги:  Москва  БПЛА  атака  Собянин  сводка  Росавиация  Домодедово 

13 октября — Mossovetinfo.ru — В период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 65 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве. Об этом утром 13 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 8:35 мск 13 октября Росавиация сообщила что временные ограничения введены в аэропорту «Домодедово».

«Аэропорт «Домодедово». Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.

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Теги: 
Москва  БПЛА  атака  Собянин  сводка  Росавиация  Домодедово 

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