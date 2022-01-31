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Город (Москва и область)     31.01.2022 08:10

669 агрессивных животных в 2021 году оставили в приютах Подмосковья на пожизненное содержание

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Теги:  Московская область  собаки  отлов  приюты 

31 января. Mossovetinfo.ru - В Московской области в 2021 году было отловлен 17,2 тыс. безнадзорных животных из которых 669 агрессивных животных оставили в приютах на пожизненное содержание, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В течение года на 200 областных стройплощадках ветеринарные специалисты региона провели рейды по регулированию численности безнадзорных животных.

В 2021 году 2021 году в области действовали 43 приюта для животных без владельцев: один муниципальный и 42 частных. В 2022 году планируется строительство и введение в эксплуатацию двух приютов: в городских округах Домодедово и Богородском.

В Московской области в 2022 году планируется разработать региональный закон о регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения с животными после принятия которого установить обязательную регистрацию и маркирование домашних животных - собак и кошек.

Мэр столицы Сергей собянин в минувшую пятницу сообщил, что в московских квартирах проживает больше миллиона собак.


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Теги: 
Московская область  собаки  отлов  приюты 

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