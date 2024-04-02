6 апреля, с 10:00 до окончания Парада трамваев меняются маршруты у Белорусского вокзала

6 апреля — Mossovetinfo.ru —— В субботу, 6 апреля, с 10:00 до окончания Парада трамваев и выставки ретротранспорта (примерно до 17:00) меняются маршруты наземного транспорта у Белорусского вокзала, - сообщает Дептранс.



"Трамваи 7 вместо Белорусского вокзала будут ходить до метро «Новослободская». Вместо трамваев пользуйтесь Кольцевой линией метро.



С 10:40 автобусы 905, т70, 27, 345 и 384 вместо Белорусского вокзала поедут до МЦД Белорусская с разворотом под Тверским путепроводом", - указано в сообщении.



Также движение в районе Лесной улицы будет временно перекрыто днем 6 апреля из-за парада трамваев. Движение предполагают ограничивать граничения продлятся на срок не более 5 минут с 10:00 до 11:00 на участке Лесной улицы от Новолесной до 1-й Тверской-Ямской улицы, а также с 11:00 до 11:30 на перекрестке Лесной, 1-й Тверской-Ямской улиц и площади Тверская застава.





Также с 11:00 до 16:00 6 апреля нельзя будет воспользоваться съездами с площади на улицу Бутырский Вал и съездом с Тверского путепровода на площадь.





