9, 16, 23, 25 апреля на 16 крупнейших кладбищах введут бесплатные автобусы (схема)

8 апреля. Mossovetinfo.ru - В Вербное воскресенье (9 апреля), на Пасху (16 апреля), а также на Красную горку (23 апреля) и на Радоницу (25 апреля) столичные кладбища будут открыты для массовых посещений с 8:00 до 19:00.

На 16 крупнейших кладбищах введут бесплатные автобусы, которые будут раз в 15-20 минут развозить по территории собравшихся у входа посетителей, — это поможет быстрее добраться до захоронений, которые расположены на значительном расстоянии от входа. Это сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.



Дептранс отмечает, что 9, 16, 23 и 25 апреля — в дни массового посещения кладбищ — автобусы будут заезжать к крупнейшим кладбищам. Вводятся изменения маршрутов и специальные маршруты.



* К Зеленоградскому Центральному кладбищу: — маршрут 1 с 9:30 до 16:30 будет заезжать к кладбищу в обе стороны — маршрут 2 с 8:00 до 19:00 пойдёт до Центрального кладбища вместо СТО ВАЗ.



* Западное Хованское кладбище: — автобусы 600 НЕ будут заезжать на Западное Хованское кладбище. Для проезда к Западному Хованскому кладбищу пользуйтесь экспресс-маршрутом Э-1 от метро «Саларьево» или Э-2 от метро «Тёплый Стан». Остановки у метро «Тёплый Стан» будут перенесены к выходам 7 и 9 вместо выходов 6 и 4.



* Николо-Архангельское кладбище: в дни массового посещения Николо-Архангельского кладбища — меняются маршруты. — автобусы 706 вместо Реутовской улицы пойдут в обе стороны через улицу Старый Гай. Пользуйтесь остановками на улицах Старый Гай и Вешняковской, или 208 маршрутом до метро «Рязанский проспект»; — автобусы 706 и 760 от метро «Новокосино» до кладбища вместо Носовихинского шоссе пойдут по улицам Суздальской и Галины Вишневской. На шоссе пользуйтесь маршрутом 142 (проезд можно оплатить картой «Тройка»).



* Домодедовское кладбище: — в дни массового посещения кладбищ — автобусы с810 к Домодедовскому кладбищу пойдут через Семивраги. После остановки «Колычёво» автобусы пойдут через Семивраги, Новлянское и Истомиху.



*В дни массового посещения кладбищ — автобусы 865 вместо Планерной улицы пойдут к метро «Планерная» по улице Свободы и Химкинскому бульвару через метро «Сходненская». Для проезда к Планерной улице пересаживайтесь на автобус 817 на остановке «Бутаково».



* В дни массового посещения кладбищ — автобусы с919 вместо Молодцовского проезда пойдут по улице Маршала Савицкого. Молодцовском проезде пользуйтесь маршрутом 948 от метро «Бульвар Дмитрия Донского».



Запускаются маршруты до 16 городских кладбищ. Проезд на этих маршрутах будет бесплатный, кроме 520 маршрута — в нём проезд по обычному городскому тарифу - СХЕМА: