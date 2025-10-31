Другие материалы
Город (Москва и область)
06.11.2025, 06:53
До 10 градусов тепла ожидаются в Москве и области в четверг
6 ноября — Mossovetinfo.ru — До плюс 10 градусов тепла, облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Москве и Московск...
02.11.2025, 10:07
График работы социальных учреждений Москвы 2, 3 и 4 ноября
2 ноября — Mossovetinfo.ru — В честь Дня народного единства в 2025 году три дня подряд: 2, 3 и 4 ноября установлены дни отд...
31.10.2025, 11:03
С 2 по 4 ноября ЗНАЧИТЕЛЬНО изменится движение на D2
31 октября — Mossovetinfo.ru — С 2 по 4 ноября значительно изменится движение на D2: сквозные поездки по диаметру будут ...