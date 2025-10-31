6 ноября — Mossovetinfo.ru — До плюс 10 градусов тепла, облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Москве и Московской области днем в четверг, 6 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что с ближайшего вторника в Москве прогнозируется понижение температуры, среднесуточная температура будет отрицательной, дневные температуры будут колебаться от нуля.