 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     06.11.2025 06:53

До 10 градусов тепла ожидаются в Москве и области в четверг

Теги:  Москва  Московская область  Гидрометцентр  погода 

6 ноября — Mossovetinfo.ru — До плюс 10 градусов тепла, облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Москве и Московской области днем в четверг, 6 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что с ближайшего вторника в Москве прогнозируется понижение температуры, среднесуточная температура будет отрицательной, дневные температуры будут колебаться от нуля.


x

