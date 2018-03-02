В промзоне «Дегунино-Лихоборы» построят «Новую Голландию»

2 марта. Mossovetinfo.ru - Начато строительство 1-ой очереди жилого комплекса «Селигер Сити» (Ильменский проезд, владение 14) на части Производственной зоны № 48 «Дегунино-Лихоборы» в Северном административном округе. «Флагманский корпус, как символ объединения двух культур, назван «Новая Голландия»», - сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.



«В настоящее время на территории уже ведется строительство 1-ой очереди жилого комплекса «Селигер Сити» (Ильменский проезд, владение 14) общей площадью около 107,5 тысяч квадратных метров, в том числе площадь квартир – 76,5 тысяч квадратных метров. В подземной части жилого комплекса разместится парковка на 576 машиномест», - отмечается в сообщении.



«Жилой комплекс «Селигер Сити» разработало архитектурное бюро из Голландии. Это уникальное пространство, где голландский стиль жизни тесно взаимосвязан с русской историей. Флагманский корпус, как символ объединения двух культур, назван «Новая Голландия». Два небоскреба «Рембрандт» и «Репин» отражают всю высоту изобразительного искусства двух стран», - сообщает Департамент градостроительной политики города Москвы.