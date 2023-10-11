Адресная инвестпрограмма на 2024–2026 годы сохранит социальную направленность - Собянин

12 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждена адресная инвестиционная программа на 2024–2026 годы и она сохранит социальную направленность.



"В приоритете — транспортная инфраструктура и социальные объекты. В ближайшие три года планируем возвести и ввести в эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов, включая линии и станции метро, школы и детские сады, поликлиники и больницы, ФОКи и др.", - сообщил Собянин в своем telegram-канале.



Мэр сообщил, что планируется ввести 35 км линий, 17 станций и 1 электродепо Московского метрополитена, появятся первые участки Троицкой и Рублёво-Архангельской линий, развернётся строительство Бирюлёвской линии.



также будет проложено, построено 265,5 км дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов.



Закончится формирование Московского скоростного диаметра. Среди знаковых объектов: пешеходные мосты через Нагатинский затон и в районе Сити, велопешеходный мост через Яузу, участок набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме, Карамышевская набережная.



Планируется построить 6,5 млн кв. м жилья, в том числе по Программе реновации. Вместе с жилыми домами будут возводить рядом всю необходимую для жизни социальную инфраструктуру, благоустраивать дворы, парки и зоны отдыха.



Совместно с инвесторами, согласно адресной инвестиционной программе на 2024–2026 годы планируется закончить строительство 307 социальных объектов. Среди них: многопрофильный лечебный комплекс Детской городской клинической больницы св. Владимира, спорткомплекс на улице Москворечье, корпуса нового кампуса МГТУ им. Баумана.



Будет проведена реконструкция Дворца спорта "Лужники" и кинотеатра "Полярный"; реставрация нескольких исторических павильонов ВДНХ. Достроят Национальный космический центр.



Также мэр сообщил: "продолжим строительство объектов индустриального парка "Руднево" и других площадок ОЭЗ "Технополис Москва", развитие территории "Южный порт" и будем активно реализовывать проекты комплексного развития территорий нежилой застройки".