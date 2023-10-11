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Город (Москва и область)     12.10.2023 08:14

Адресная инвестпрограмма на 2024–2026 годы сохранит социальную направленность - Собянин

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Теги:  Москва  инвестпрограмма  транспорт  социальные объекты  Собянин 

12 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждена адресная инвестиционная программа на 2024–2026 годы и она сохранит социальную направленность.

 "В приоритете — транспортная инфраструктура и социальные объекты. В ближайшие три года планируем возвести и ввести в эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов, включая линии и станции метро, школы и детские сады, поликлиники и больницы, ФОКи и др.", - сообщил Собянин в своем telegram-канале.

 Мэр сообщил, что планируется ввести 35 км линий, 17 станций и 1 электродепо Московского метрополитена, появятся первые участки Троицкой и Рублёво-Архангельской линий, развернётся строительство Бирюлёвской линии.

 также будет проложено, построено 265,5 км дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов.

Закончится формирование Московского скоростного диаметра. Среди знаковых объектов: пешеходные мосты через Нагатинский затон и в районе Сити, велопешеходный мост через Яузу, участок набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме, Карамышевская набережная.

Планируется построить 6,5 млн кв. м жилья, в том числе по Программе реновации. Вместе с жилыми домами будут возводить рядом всю необходимую для жизни социальную инфраструктуру, благоустраивать дворы, парки и зоны отдыха.

 Совместно с инвесторами, согласно адресной инвестиционной программе на 2024–2026 годы планируется закончить строительство 307 социальных объектов. Среди них: многопрофильный лечебный комплекс Детской городской клинической больницы св. Владимира, спорткомплекс на улице Москворечье, корпуса нового кампуса МГТУ им. Баумана.

Будет проведена реконструкция Дворца спорта "Лужники" и кинотеатра "Полярный"; реставрация нескольких исторических павильонов ВДНХ. Достроят Национальный космический центр.

 Также мэр сообщил: "продолжим строительство объектов индустриального парка "Руднево" и других площадок ОЭЗ "Технополис Москва", развитие территории "Южный порт" и будем активно реализовывать проекты комплексного развития территорий нежилой застройки".

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Теги: 
Москва  инвестпрограмма  транспорт  социальные объекты  Собянин 

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