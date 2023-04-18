|
№
п/п
|
Округ
|
Район
|
Фактический адрес ЯВД
|
Кол-во торговых мест
|
1
|
ЦАО
|
Басманный
|
ул. Бауманская, вл. 47
|
40
|
2
|
Красносельский
|
Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9
|
16
|
3
|
Мещанский
|
ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2
|
72
|
4
|
Пресненский
|
Тишинская пл., вл. 1
|
12
|
5
|
Пресненский
|
ул. 1905 года, вл. 4
|
32
|
6
|
Пресненский
|
ул. Красная Пресня, вл. 1
|
16
|
7
|
Таганский
|
5-й Котельнический пер., вл. 2/6
|
16
|
8
|
Таганский
|
ул. Школьная, вл. 46
|
20
|
9
|
Хамовники
|
Комсомольский пр-т, вл. 22
|
72
|
ИТОГО
|
ЦАО
|
9
|
296
|
1
|
САО
|
Аэропорт
|
ул. Красноармейская, вл. 36-38
|
32
|
2
|
Дмитровский
|
Пересечение Коровинского шоссе и ул. Ангарская
|
14
|
3
|
Савеловский
|
Ст. Петровско-Разумовский пр., вл. 1/23
|
16
|
ИТОГО
|
САО
|
3
|
62
|
1
|
СВАО
|
Алексеевский
|
Рижский проезд, вл. 6
|
12
|
2
|
Алтуфьевский
|
Алтуфьевское шоссе, вл. 79А, стр.2
|
12
|
3
|
Бибирево
|
ул. Лескова, вл. 14
|
16
|
4
|
Лосиноостровский
|
ул. Таймырская, вл. 3
|
12
|
5
|
Останкинский
|
ул. Цандера, вл. 5А
|
8
|
6
|
Свиблово
|
ул. Снежная, вл. 18
|
24
|
7
|
Северное Медведково
|
ул. Широкая, вл. 12 А
|
16
|
ИТОГО
|
СВАО
|
7
|
100
|
1
|
ВАО
|
Богородское
|
ул. Краснобогатырская, вл. 13, стр. 1
|
8
|
2
|
Восточное Измайлово
|
Измайловский проспект, вл. 91
|
10
|
3
|
Восточное Измайлово
|
Сиреневый бульвар, вл. 60
|
16
|
4
|
Восточный
|
ул. Главная, вл. 29А
|
12
|
5
|
Гольяново
|
ул. Хабаровская, вл. 12/23
|
48
|
6
|
Ивановское
|
ул. Молостовых, вл. 13, к. 1
|
12
|
7
|
Измайлово
|
Измайловская площадь, вл. 1
|
40
|
8
|
Новогиреево
|
Зеленый пр-т, вл. 22
|
12
|
9
|
Преображенское
|
ул. Просторная, вл. 8
|
12
|
10
|
Северное Измайлово
|
пл. Викторио Кодовильи
|
16
|
11
|
Северное Измайлово
|
ул. Салтыковская, вл. 7Б
|
16
|
ИТОГО
|
ВАО
|
11
|
202
|
1
|
ЮВАО
|
Выхино-Жулебино
|
ул. Ферганская, вл. 17
|
12
|
2
|
Марьино
|
ул. Перерва, вл. 51 (сквер)
|
20
|
3
|
Печатники
|
ул. Шоссейная, вл. 4
|
20
|
4
|
Рязанский
|
ул. Зарайская, вл. 35
|
12
|
5
|
Рязанский
|
ул. 1-ая Новокузьминская, вл. 21, к.1 (напротив)
|
12
|
6
|
Текстильщики
|
Волгоградский пр-кт, вл. 73
|
16
|
7
|
Южнопортовый
|
ул. Южнопортовая, вл. 14-16
|
10
|
ИТОГО
|
ЮВАО
|
7
|
102
|
1
|
ЮАО
|
Бирюлево Западное
|
Булатниковский проезд, вл. 6
|
10
|
2
|
Донской
|
1-й Донской проезд
|
28
|
3
|
Зябликово
|
ул. Шипиловская, вл. 48-50
|
28
|
4
|
Нагатинский затон
|
ул. Новинки, вл. 31
|
40
|
5
|
Чертаново Северное
|
Микрорайон Чертаново Северное, вл. 823, к. 1
|
8
|
6
|
Чертаново Центральное
|
ул. Красного Маяка, вл. 3
|
12
|
ИТОГО
|
ЮАО
|
6
|
126
|
1
|
ЮЗАО
|
Зюзино
|
ул. Азовская, вл. 24
|
24
|
2
|
Коньково
|
ул. Академика Капицы, вл. 34/121
|
12
|
3
|
Котловка
|
Нахимовский пр-кт, вл. 26, к 2
|
12
|
4
|
Обручевский
|
ул. Академика Челомея, вл. 8, к. 1
|
12
|
5
|
Северное Бутово
|
б-р. Дм. Донского, вл. 17
|
30
|
6
|
Теплый Стан
|
ул. Островитянова, вл. 18
|
8
|
7
|
Южное Бутово
|
Вокзальная площадь
|
16
|
8
|
Южное Бутово
|
пересечение ул. Академика Семёнова с ул. Академика Понтрягина
|
24
|
9
|
Ясенево
|
ул. Тарусская, вл. 14
|
40
|
ИТОГО
|
ЮЗАО
|
9
|
178
|
1
|
ЗАО
|
Кунцево
|
ул. Академика Павлова, вл. 11
|
12
|
2
|
Очаково-Матвеевское
|
ул. Наташи Ковшовой, вл. 10
|
12
|
3
|
Проспект Вернадского
|
проспект Вернадского, вл. 39
|
12
|
4
|
Раменки
|
ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20
|
20
|
ИТОГО
|
ЗАО
|
4
|
56
|
1
|
СЗАО
|
Митино
|
ул. Дубравная, вл. 35
|
46
|
2
|
Северное Тушино
|
ул. Туристская, вл. 16, корп. 2
|
16
|
3
|
Строгино
|
ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1
|
20
|
4
|
Хорошево-Мневники
|
пр-т Маршала Жукова, вл. 24
|
44
|
5
|
Щукино
|
ул. Щукинская, вл. 42
|
20
|
6
|
Южное Тушино
|
ул. Туристская, вл. 6
|
8
|
ИТОГО
|
СЗАО
|
6
|
154
|
1
|
ЗелАО
|
Силино
|
Зеленоград, у корп. 1104
|
16
|
ИТОГО
|
ЗелАО
|
1
|
16
|
1
|
ТиНАО
|
г.о. Троицк
|
Октябрьский проспект, напротив дома 29А
|
12
|
2
|
п. Кокошкино
|
д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, вблизи д. 2А
|
8
|
3
|
п. Московский
|
1-й микрорайон, вблизи дома 21
|
8
|
4
|
п. Рязановское
|
поселок Знамя Октября, площадь перед ДК «Пересвет»
|
16
|
ИТОГО
|
ТиНАО
|
4
|
44
|
ВСЕГО
|
11
|
67
|
1336