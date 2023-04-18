Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2023 год.

№

п/п Округ Район Фактический адрес ЯВД Кол-во торговых мест 1



















ЦАО Басманный ул. Бауманская, вл. 47 40 2 Красносельский Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9 16 3 Мещанский ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2 72 4 Пресненский Тишинская пл., вл. 1 12 5 Пресненский ул. 1905 года, вл. 4 32 6 Пресненский ул. Красная Пресня, вл. 1 16 7 Таганский 5-й Котельнический пер., вл. 2/6 16 8 Таганский ул. Школьная, вл. 46 20 9 Хамовники Комсомольский пр-т, вл. 22 72 ИТОГО ЦАО 9 296 1





САО Аэропорт ул. Красноармейская, вл. 36-38 32 2 Дмитровский Пересечение Коровинского шоссе и ул. Ангарская 14 3 Савеловский Ст. Петровско-Разумовский пр., вл. 1/23 16 ИТОГО САО 3 62 1















СВАО Алексеевский Рижский проезд, вл. 6 12 2 Алтуфьевский Алтуфьевское шоссе, вл. 79А, стр.2 12 3 Бибирево ул. Лескова, вл. 14 16 4 Лосиноостровский ул. Таймырская, вл. 3 12 5 Останкинский ул. Цандера, вл. 5А 8 6 Свиблово ул. Снежная, вл. 18 24 7 Северное Медведково ул. Широкая, вл. 12 А 16 ИТОГО СВАО 7 100 1



























ВАО Богородское ул. Краснобогатырская, вл. 13, стр. 1 8 2 Восточное Измайлово Измайловский проспект, вл. 91 10 3 Восточное Измайлово Сиреневый бульвар, вл. 60 16 4 Восточный ул. Главная, вл. 29А 12 5 Гольяново ул. Хабаровская, вл. 12/23 48 6 Ивановское ул. Молостовых, вл. 13, к. 1 12 7 Измайлово Измайловская площадь, вл. 1 40 8 Новогиреево Зеленый пр-т, вл. 22 12 9 Преображенское ул. Просторная, вл. 8 12 10 Северное Измайлово пл. Викторио Кодовильи 16 11 Северное Измайлово ул. Салтыковская, вл. 7Б 16 ИТОГО ВАО 11 202 1















ЮВАО Выхино-Жулебино ул. Ферганская, вл. 17 12 2 Марьино ул. Перерва, вл. 51 (сквер) 20 3 Печатники ул. Шоссейная, вл. 4 20 4 Рязанский ул. Зарайская, вл. 35 12 5 Рязанский ул. 1-ая Новокузьминская, вл. 21, к.1 (напротив) 12 6 Текстильщики Волгоградский пр-кт, вл. 73 16 7 Южнопортовый ул. Южнопортовая, вл. 14-16 10 ИТОГО ЮВАО 7 102 1













ЮАО Бирюлево Западное Булатниковский проезд, вл. 6 10 2 Донской 1-й Донской проезд 28 3 Зябликово ул. Шипиловская, вл. 48-50 28 4 Нагатинский затон ул. Новинки, вл. 31 40 5 Чертаново Северное Микрорайон Чертаново Северное, вл. 823, к. 1 8 6 Чертаново Центральное ул. Красного Маяка, вл. 3 12 ИТОГО ЮАО 6 126 1



















ЮЗАО Зюзино ул. Азовская, вл. 24 24 2 Коньково ул. Академика Капицы, вл. 34/121 12 3 Котловка Нахимовский пр-кт, вл. 26, к 2 12 4 Обручевский ул. Академика Челомея, вл. 8, к. 1 12 5 Северное Бутово б-р. Дм. Донского, вл. 17 30 6 Теплый Стан ул. Островитянова, вл. 18 8 7 Южное Бутово Вокзальная площадь 16 8 Южное Бутово пересечение ул. Академика Семёнова с ул. Академика Понтрягина 24 9 Ясенево ул. Тарусская, вл. 14 40 ИТОГО ЮЗАО 9 178 1







ЗАО Кунцево ул. Академика Павлова, вл. 11 12 2 Очаково-Матвеевское ул. Наташи Ковшовой, вл. 10 12 3 Проспект Вернадского проспект Вернадского, вл. 39 12 4 Раменки ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20 20 ИТОГО ЗАО 4 56 1













СЗАО Митино ул. Дубравная, вл. 35 46 2 Северное Тушино ул. Туристская, вл. 16, корп. 2 16 3 Строгино ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1 20 4 Хорошево-Мневники пр-т Маршала Жукова, вл. 24 44 5 Щукино ул. Щукинская, вл. 42 20 6 Южное Тушино ул. Туристская, вл. 6 8 ИТОГО СЗАО 6 154 1 ЗелАО Силино Зеленоград, у корп. 1104 16 ИТОГО ЗелАО 1 16 1







ТиНАО г.о. Троицк Октябрьский проспект, напротив дома 29А 12 2 п. Кокошкино д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, вблизи д. 2А 8 3 п. Московский 1-й микрорайон, вблизи дома 21 8 4 п. Рязановское поселок Знамя Октября, площадь перед ДК «Пересвет» 16 ИТОГО ТиНАО 4 44 ВСЕГО 11 67 1336

19 апреля, Mossovetinfo.ru - В Москве возобновили свою работу ярмарки выходного дня, оборудованы 67 точек продаж в разных районах.В основном ярмарки работают с 8.00 до 21.00 три дня - пятницу, субботу и воскресенье. Два дня в неделю - только по субботам и воскресеньям - работает ярмарка в Центральном округе на улице Щепкина, вл. 47, стр. 1-2.