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Город (Москва и область)     19.04.2023 06:17

Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2023 год

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Теги:  Москва  ярмарки  2023 год  адресный перечень 

19 апреля, Mossovetinfo.ru - В Москве возобновили свою работу ярмарки выходного дня,  оборудованы 67 точек продаж в разных районах.
В основном ярмарки работают с 8.00 до 21.00 три дня - пятницу, субботу и воскресенье. Два дня в неделю - только по субботам и воскресеньям - работает ярмарка в Центральном округе на улице Щепкина, вл. 47, стр. 1-2.

Адресный перечень ярмарок выходного дня в городе Москве на 2023 год.


п/п

Округ

Район

Фактический адрес ЯВД

Кол-во торговых мест

1











ЦАО

Басманный

ул. Бауманская, вл. 47

40

2

Красносельский

Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9

16

3

Мещанский

ул. Щепкина, вл. 47, стр. 1-2

72

4

Пресненский

Тишинская пл., вл. 1

12

5

Пресненский

ул. 1905 года, вл. 4

32

6

Пресненский

ул. Красная Пресня, вл. 1

16

7

Таганский

5-й Котельнический пер., вл. 2/6

16

8

Таганский

ул. Школьная, вл. 46

20

9

Хамовники

Комсомольский пр-т, вл. 22

72

ИТОГО

ЦАО

9

296

1




САО

Аэропорт

ул. Красноармейская, вл. 36-38

32

2

Дмитровский

Пересечение Коровинского шоссе и ул. Ангарская

14

3

Савеловский

Ст. Петровско-Разумовский пр., вл. 1/23

16

ИТОГО

САО

3

62

1









СВАО

Алексеевский

Рижский проезд, вл. 6

12

2

Алтуфьевский

Алтуфьевское шоссе, вл. 79А, стр.2

12

3

Бибирево

ул. Лескова, вл. 14

16

4

Лосиноостровский

ул. Таймырская, вл. 3

12

5

Останкинский

ул. Цандера, вл. 5А

8

6

Свиблово

ул. Снежная, вл. 18

24

7

Северное Медведково

ул. Широкая, вл. 12 А

16

ИТОГО

СВАО

7

100

1















ВАО

Богородское

ул. Краснобогатырская, вл. 13, стр. 1

8

2

Восточное Измайлово

Измайловский проспект, вл. 91

10

3

Восточное Измайлово

Сиреневый бульвар, вл. 60

16

4

Восточный

ул. Главная, вл. 29А

12

5

Гольяново

ул. Хабаровская, вл. 12/23

48

6

Ивановское

ул. Молостовых, вл. 13, к. 1

12

7

Измайлово

Измайловская площадь, вл. 1

40

8

Новогиреево

Зеленый пр-т, вл. 22

12

9

Преображенское

ул. Просторная, вл. 8

12

10

Северное Измайлово

пл. Викторио Кодовильи

16

11

Северное Измайлово

ул. Салтыковская, вл. 7Б

16

ИТОГО

ВАО

11

202

1









ЮВАО

Выхино-Жулебино

ул. Ферганская, вл. 17

12

2

Марьино

ул. Перерва, вл. 51 (сквер)

20

3

Печатники

ул. Шоссейная, вл. 4

20

4

Рязанский

ул. Зарайская, вл. 35

12

5

Рязанский

ул. 1-ая Новокузьминская, вл. 21, к.1 (напротив)

12

6

Текстильщики

Волгоградский пр-кт, вл. 73

16

7

Южнопортовый

ул. Южнопортовая, вл. 14-16

10

ИТОГО

ЮВАО

7

102

1








ЮАО

Бирюлево Западное

Булатниковский проезд, вл. 6

10

2

Донской

1-й Донской проезд

28

3

Зябликово

ул. Шипиловская, вл. 48-50

28

4

Нагатинский затон

ул. Новинки, вл. 31

40

5

Чертаново Северное

Микрорайон Чертаново Северное, вл. 823, к. 1

8

6

Чертаново Центральное

ул. Красного Маяка, вл. 3

12

ИТОГО

ЮАО

6

126

1











ЮЗАО

Зюзино

ул. Азовская, вл. 24

24

2

Коньково

ул. Академика Капицы, вл. 34/121

12

3

Котловка

Нахимовский пр-кт, вл. 26, к 2

12

4

Обручевский

ул. Академика Челомея, вл. 8, к. 1

12

5

Северное Бутово

б-р. Дм. Донского, вл. 17

30

6

Теплый Стан

ул. Островитянова, вл. 18

8

7

Южное Бутово

Вокзальная площадь

16

8

Южное Бутово

пересечение ул. Академика Семёнова с ул. Академика Понтрягина

24

9

Ясенево

ул. Тарусская, вл. 14

40

ИТОГО

ЮЗАО

9

178

1





ЗАО

Кунцево

ул. Академика Павлова, вл. 11

12

2

Очаково-Матвеевское

ул. Наташи Ковшовой, вл. 10

12

3

Проспект Вернадского

проспект Вернадского, вл. 39

12

4

Раменки

ул. Мосфильмовская, вл. 16, 18, 20

20

ИТОГО

ЗАО

4

56

1








СЗАО

Митино

ул. Дубравная, вл. 35

46

2

Северное Тушино

ул. Туристская, вл. 16, корп. 2

16

3

Строгино

ул. Маршала Катукова, вл. 18, стр. 1

20

4

Хорошево-Мневники

пр-т Маршала Жукова, вл. 24

44

5

Щукино

ул. Щукинская, вл. 42

20

6

Южное Тушино

ул. Туристская, вл. 6

8

ИТОГО

СЗАО

6

154

1

ЗелАО

Силино

Зеленоград, у корп. 1104

16

ИТОГО

ЗелАО

1

16

1





ТиНАО

г.о. Троицк

Октябрьский проспект, напротив дома 29А

12

2

п. Кокошкино

д.п. Кокошкино, ул. Дзержинского, вблизи д. 2А

8

3

п. Московский

1-й микрорайон, вблизи дома 21

8

4

п. Рязановское

поселок Знамя Октября, площадь перед ДК «Пересвет»

16

ИТОГО

ТиНАО

4

44

ВСЕГО

11

67

1336




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Теги: 
Москва  ярмарки  2023 год  адресный перечень 

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