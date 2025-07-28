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Город (Москва и область)     29.07.2025 12:31

Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания

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Теги:  Аэрофлот  информационные системы  сбой  восстановление  полеты  график 

29 июля — Mossovetinfo.ru — Аэрофлот восстановил работу своих информационных систем и с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания, сообщает официальный информационный канал авиакомпании.

«На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов Аэрофлота стабилизировалась», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что за 28 июля отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно, а региональная часть программы выполнялась в полном объёме.
Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета, сообщает Аэрофлот.

Авиакомпания Аэрофлот отменила накануне десятки рейсов из Москвы и обратно в связи со сбоем информационных систем.

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Теги: 
Аэрофлот  информационные системы  сбой  восстановление  полеты  график 

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