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Город (Москва и область)
29.07.2025, 12:31
Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания
29 июля — Mossovetinfo.ru — Аэрофлот восстановил работу своих информационных систем и с 10:00 29 июля выполняет програм...
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Город (Москва и область)
29.07.2025, 10:06
Число абитуриентов столичных колледжей выросло на 40 процентов
29 июля — Mossovetinfo.ru — Более 37 тысяч столичных девятиклассников выбрали среднее профессиональное образование ...
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Город (Москва и область)
28.07.2025, 11:23
«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя информсистем
28 июля — Mossovetinfo.ru — Авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов в/из Москвы в связи со сбоем информацион...