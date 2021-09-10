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Город (Москва и область)     10.09.2021 12:36

Аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов после жалоб жителей

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Теги:  Росавиация  Шереметьево  аэропорты  шум 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Росавиация изменила схемы взлета и посадки самолетов в аэропорту Шереметьево после жалоб местных жителей, сообщает «Коммерсантъ».

Жители прилегающих к аэропорту районов Москвы и Подмосковья массово жаловались на шум от взлетающих и садящихся самолетов. Свои жалобы они направляли в Росавиацию, в Роспотребнадзор, в Госдуму и президенту страны Владимиру Путину.

В результате схемы вылета с Шереметьево были изменены. С 9 сентября над густонаселенными районами вблизи аэропорта самолеты теперь смогут летать только в дневное время и «только в отдельных случаях по указанию органа обслуживания воздушного движения».

При этом, в Госкорпорации по организации воздушного движения в России (ОрВД) отметили, что корректировка схемы взлета и посадки не связана с жалобами жителей. Скорректированы схемы во всей Московской зоне единой системы ОрВД, которая координирует боле 60% полетов по России. В результате изменения схем взлета и посадки затронут более 100 аэродромов в Европейской части страны

Сообщается, что оптимизация системы проводится в соответствии с пожеланиями авиаперевозчиков. В Росавиации отметили, что схемы взлета и посадки стали более удобными, и помогут авиакомпаниям повысить экономическую эффективность.

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Теги: 
Росавиация  Шереметьево  аэропорты  шум 

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