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Сохранить театр «Россия» призвал президент Союза архитекторов России Шумаков
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Дождь, местами сильный до 26 тепла ожидаются в столичном регионе 21 июля
21 июля — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, гроза, местами сильные дождь и град и 26 градусов тепла ожидаются в ...