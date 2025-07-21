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Город (Москва и область)     23.07.2025 13:06

Аферисты похитили у москвича почти 35 млн рублей под предлогом утечки персональных данных

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Теги:  мошенники  аферисты  москвич  пострадавший  курьер мошенников  полиция  прокуратура  рекомендации 

23 июля — Mossovetinfo.ru — Выполняя телефонные инструкции мошенников, аферистов, 77-летний пенсионер в Москве «снял со счетов деньги, взял сбережения в рублях и валюте, хранившиеся дома, и передал их «по кодовому слову» курьерам, которые якобы должны были внести наличность на безопасный счет. Общая сумма похищенного превышает 34,9 млн рублей», - сообщает московская прокуратура в своем телеграм канале.

«Пострадавшему «позвонил якобы заместитель генерального директора организации, в которой он ранее работал, и сообщил об утечке персональных данных.

Затем с введенным в заблуждение москвичом связался псевдосиловик, подтвердил озвученную соучастником информацию, сообщив, что теперь сбережения могут быть похищены мошенниками и нужно их перевести на основной единый безопасный банковский счет.

Выполняя телефонные инструкции мошенника, пострадавший купил новый мобильный телефон, по которому продолжил общение с аферистами и рассказал обо всех счетах и сумме сбережений», а затем собрал все сбережения и передал курьеру мошенников», - говорится в сообщении прокуратуры.

«Установление лиц, причастных к хищению, на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре», - сообщает прокуратура Москвы.

Также Прокуратура Москвы напоминает:
  • Настоящие сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства, переводить их на якобы безопасные счета.
  • Сотрудники банков никогда не присылают за наличностью курьеров, никакие банковские документы через третьих лиц также не передаются!
  • Так действуют ТОЛЬКО мошенники. Прекратите разговор, положите трубку!
В конце июня сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Митино задержана курьер мошенников, заставивших москвича продать квартиру и перевести им 14,7 млн руб.

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Теги: 
мошенники  аферисты  москвич  пострадавший  курьер мошенников  полиция  прокуратура  рекомендации 

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