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21 июля — Mossovetinfo.ru — Здание бывшего театра «Россия» и другие индивидуальные образцы архитектуры советского м...