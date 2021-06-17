14:13 Общество Аномальная жара ожидается в Москве с 19 по 23 июня
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13:09 Город (Москва и область) Агрегаторам такси в Москве запретили подключать водителей с иностранными правами
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12:12 Город (Москва и область) Более 500 больных с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ в Москве
13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
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11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19