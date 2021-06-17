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Город (Москва и область)     17.06.2021 13:09

Агрегаторам такси в Москве запретили подключать водителей с иностранными правами

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Теги:  такси  агрегаторы  запрет 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Агрегаторам такси в Москве разослано требование прекратить подключение водителей с иностранными водительскими правами, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Также от агрегаторов потребовали прекратить подключать к сервису водителей без опыта работы.

Сообщается, что за год инспекторы Московской автодорожной инспекции (МАДИ) выявили 1,7 тысячи случаев, когда водители иностранцы без опыта работы получали заказы от крупных сервисов. Такие факты являются нарушением законодательства, согласно которому в такси могут работать только водители с российскими и киргизскими водительскими правами и со стажем вождения не мнее 3 лет.

Ранее сообщалось, что в целях повышения безопасности поездок, с 1 августа в Москве начнет работать система аналитики работы такси.

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Теги: 
такси  агрегаторы  запрет 

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