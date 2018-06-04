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Город (Москва и область)     04.06.2018 11:23

Акция «ЭкоМарафон» стартует в Московском зоопарке 5 июня

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Теги:  Московский зоопарк  экология  акции 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Акция «ЭкоМарафон» стартует в Московском зоопарке с 5 июня и продлится в течение всего чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба зоопарка.

В рамках акции на территории зоопарка будут установлены специальные боксы, куда посетители зоопарка смогут сдать пустые пластиковые бутылки для дальнейшей переработки. Все, кто примут участие в акции и сдадут пластиковые бутылки, получат значки «Эко-волонтер».

В дальнейшем в Московском зоопарке планируется установить новейшую систему раздельного сбора мусора, что позволит еще больше сократить экологический след зоопарка.


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Карта места

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Теги: 
Московский зоопарк  экология  акции 

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