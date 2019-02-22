22 февраля. Mossovetinfo.ru – Городская акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля. В этот день можно будет бесплатно покататься на коньках в 16 парках.



Со списком парков можно ознакомиться на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Акция «Ночь на катке» проводится в Москве с 2016 года.