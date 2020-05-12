Другие материалы
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Город (Москва и область)
13.05.2020, 08:33
Акция «Ночь в музее» пройдет в онлайн-режиме 16 мая
13 мая. Mossovetinfo.ru – Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет 16 мая в онлайн-режиме, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Свои онлайн-программы для акции подготовили более 50 музее...
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Город (Москва и область)
12.05.2020, 19:25
В Москве вернули возможность получить цифровой пропуск через смс
12 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве продлили возможность получить цифровой пропуск для поездок по городу с помощью смс, соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянин опубликован на официальном пор...
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Город (Москва и область)
12.05.2020, 14:58
В Москве запустили новую систему контроля автомобилей без пропусков
12 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движение и столичное ГИБДД запустили систему «Карантин», которая позволяет в режиме реального времени выявить автомобили без цифровых пропусков...