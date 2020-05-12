13 мая. Mossovetinfo.ru – Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет 16 мая в онлайн-режиме, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Свои онлайн-программы для акции подготовили более 50 музеев и выставочных залов Москвы, а всего в рамках акции пройдет около 100 различных мероприятий.



«Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», - рассказала Сергунина.



Основная часть мероприятий пройдет с 18:00 до 23:00, но отдельные мероприятия начнутся раньше. Ознакомится с полным списком мероприятий можно здесь.