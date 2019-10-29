29 октября. Mossovetinfo.ru – Ирина Каклюгина назначена новым министром образования Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Ранее Каклюгина занимала должность первого заместителя министра образования Московской области.
Занимавшая ранее должность министра образования Подмосковья Ольга Забралова назначена на должность первого заместителя председателя правительства Московской области.
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