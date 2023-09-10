Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья с 83,86% голосов

11 сентября — Mossovetinfo.ru — Андрей Воробьев набирает на выборах губернатора Подмосковья 83,86% голосов после обработки 100% протоколов УИК как показывают данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.



За Андрея Воробьева проголосовали 3 млн 78 тыс. 424 избирателя.



Александр Наумов (КПРФ) набрал 234 тыс. 212 голосов, 6,37%.

Кирилл Жигарев (ЛДПР) набрал 177 тыс. 210 голосов, 4,82%.

Анатолий Никитин (Справедливая Россия – За правду) набрал 149 тыс. 262 голосов, 4,06%.



Андрей Воробьев, с 8 ноября 2012 по 8 сентября 2013 года, – временно исполняющий обязанности губернатора Московской области. С сентября 2013 года – губернатор Московской области.