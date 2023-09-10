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Город (Москва и область)
11.09.2023, 09:26
Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья с 83,86% голосов
11 сентября — Mossovetinfo.ru — Андрей Воробьев набирает на выборах губернатора Подмосковья 83,86% голосов после обраб...
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Город (Москва и область)
11.09.2023, 09:09
Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39%
11 сентября — Mossovetinfo.ru — Действующий мэр Москвы сергей Собянин на выборах мэра Москвы на прошедших 8-10 сент...
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Город (Москва и область)
10.09.2023, 21:12
Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голосов - данные МГИК
10 сентября — Mossovetinfo.ru —Действующий мэр Сергей Собянин лидирует на выборах мэра Москвы более чем с 2 млн голос...