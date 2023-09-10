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Город (Москва и область)     11.09.2023 09:26

Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья с 83,86% голосов

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Теги:  Московская область  выборы  Андрей Воробьев 

11 сентября — Mossovetinfo.ru — Андрей Воробьев набирает на выборах губернатора Подмосковья 83,86% голосов после обработки 100% протоколов УИК как показывают данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

За Андрея Воробьева проголосовали 3 млн 78 тыс. 424 избирателя.

Александр Наумов (КПРФ) набрал 234 тыс. 212 голосов, 6,37%.
Кирилл Жигарев (ЛДПР) набрал 177 тыс. 210 голосов, 4,82%.
Анатолий Никитин (Справедливая Россия – За правду) набрал 149 тыс. 262 голосов, 4,06%.

Андрей Воробьев, с 8 ноября 2012 по 8 сентября 2013 года, – временно исполняющий обязанности губернатора Московской области. С сентября 2013 года – губернатор Московской области.

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Теги: 
Московская область  выборы  Андрей Воробьев 

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