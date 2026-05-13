Аномальная жара до 32 градусов придет в Московский регион с 18 по 22 мая – Гидрометцентр

16 мая — Mossovetinfo.ru — Погода в Московском регионе будет аномально жаркой в течение всей следующей рабочей недели, с 18 по 22 мая, температура будет достигать 32 градусов, это на 7-9 градусов превысит климатическую норму. Причиной такой жары, по словам синоптика, будет распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.



"На следующей неделе в центре европейской России будет аномально жарко. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму этих дней на 7-9 градусов на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областей. В Москве ожидается сильная жара, дневная температура будет в пределах 30-32 градусов", - сказала Макарова.



Сотрудник Гидрометцентра подчеркнула, что это предупреждение актуально для всех дней рабочей недели - с 18 по 22 мая.



Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем температура воздуха в городе составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 10 градусов. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.