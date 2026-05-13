 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     16.05.2026 07:47

Аномальная жара до 32 градусов придет в Московский регион с 18 по 22 мая – Гидрометцентр

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Гидрометцентр  жара  аномалия  Москва  Московская область 

16 мая — Mossovetinfo.ru — Погода в Московском регионе будет аномально жаркой в течение всей следующей рабочей недели, с 18 по 22 мая, температура будет достигать 32 градусов, это на 7-9 градусов превысит климатическую норму. Причиной такой жары, по словам синоптика, будет распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"На следующей неделе в центре европейской России будет аномально жарко. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму этих дней на 7-9 градусов на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областей. В Москве ожидается сильная жара, дневная температура будет в пределах 30-32 градусов", - сказала Макарова.

Сотрудник Гидрометцентра подчеркнула, что это предупреждение актуально для всех дней рабочей недели - с 18 по 22 мая.

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем температура воздуха в городе составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 10 градусов. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Гидрометцентр  жара  аномалия  Москва  Московская область 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:47 Город (Москва и область) Аномальная жара до 32 градусов придет в Московский регион с 18 по 22 мая – Гидрометцентр

10:13 Город (Москва и область) Водитель электросамоката сбил девочку в центре Москвы и скрылся

15:10 Власть Госдума назначила депутата Яну Лантратову уполномоченным по правам человека в РФ

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

08:52 Другое Госсекретарь США Рубио поставил под сомнение смысл существования НАТО

Актуальные материалы

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

08:21 Мнения Папа Римский предупредил о риске сползания демократических государств к «мажоритарной тирании»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru