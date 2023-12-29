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Город (Москва и область)
01.01.2024, 14:53
В Москве с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро
1 января — Mossovetinfo.ru — В Москве на шесть дней с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро Ста...
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Город (Москва и область)
01.01.2024, 14:37
Аномально холодная морозная погода ожидается 1-7 января в Москве и области
1 января — Mossovetinfo.ru — 1-7 января 2024 года в Москве и Московской области ожидается морозная, аномально холодная п...
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Город (Москва и область)
29.12.2023, 17:45
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
29 декабря — Mossovetinfo.ru — В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посещения,сообщает пресс-служба Г...