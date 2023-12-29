1 января — Mossovetinfo.ru — 1-7 января 2024 года в Москве и Московской области ожидается морозная, аномально холодная погода , температура будет ниже климатической нормы на 7-15°, особенно холодными будет 3 и 4 января, когда температура ожидается ниже климатической нормы на 16-20°, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.Из-за сильных морозов в Москве и Московской области на пять дней объявили оранжевый уровень погодной опасности."Очень низкая температура. Период предупреждения до 08:00 5 января", – говорится в сообщении.Также до 08:00 3 января в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.На скрине с карты Гидрометцентра РФ - прогноз аномалии средней температуры воздуха на 2-6 января 2024 года.