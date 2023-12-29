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Город (Москва и область)     01.01.2024 14:37

Аномально холодная морозная погода ожидается 1-7 января в Москве и области

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Теги:  Москва  Московская область  погода  1-7 января 2024 года  температура  аномалия 

1 января — Mossovetinfo.ru — 1-7 января 2024 года в Москве и Московской области ожидается морозная, аномально холодная погода , температура будет ниже климатической нормы на 7-15°, особенно холодными будет 3 и 4 января, когда температура ожидается ниже климатической нормы на 16-20°, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Из-за сильных морозов в Москве и Московской области на пять дней объявили оранжевый уровень погодной опасности."Очень низкая температура. Период предупреждения до 08:00 5 января", – говорится в сообщении.

Также до 08:00 3 января в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

На скрине с карты Гидрометцентра РФ - прогноз аномалии средней температуры воздуха на 2-6 января 2024 года.
Гидрометцентр РФ - прогноз аномалии средней температуры воздуха на 2-6 января 2024 года

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  1-7 января 2024 года  температура  аномалия 

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