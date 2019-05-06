6 мая. Mossovetinfo.ru – Количество пассажиров, воспользовавшихся поездами «Ласточка» на Московском центральном кольце, стало рекордным с момента открытия МЦК, сообщается на официальном сайте МЖД.



В апреле по МЦК проехали 13,3 миллиона пассажиров. Также был установлен рекорд по количеству пассажиров, перевезенных за одни сутки – 3 апреля по МЦК проехало 561 956 человек. Сообщается, что отметка в 500 тысяч пассажиров в сутки была преодолена в большинство будних дней апреля.



Всего же с начала года поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 46,3 миллиона пассажиров, что на 17,6% больше, чем за такой же период 2018 года.