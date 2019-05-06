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Город (Москва и область)     06.05.2019 17:36

Апрель 2019 года стал рекордным по количеству перевезенных по МЦК пассажиров

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Теги:  МЦК  пассажиропоток  рекорды 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Количество пассажиров, воспользовавшихся поездами «Ласточка» на Московском центральном кольце, стало рекордным с момента открытия МЦК, сообщается на официальном сайте МЖД.

В апреле по МЦК проехали 13,3 миллиона пассажиров. Также был установлен рекорд по количеству пассажиров, перевезенных за одни сутки – 3 апреля по МЦК проехало 561 956 человек. Сообщается, что отметка в 500 тысяч пассажиров в сутки была преодолена в большинство будних дней апреля.

Всего же с начала года поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 46,3 миллиона пассажиров, что на 17,6% больше, чем за такой же период 2018 года.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  пассажиропоток  рекорды 

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