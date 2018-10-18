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Город (Москва и область)
18.10.2018, 09:54
Археологи нашли остатки первой московской ночлежки
18 октября. Mossovetinfo.ru – Археологи в Москве обнаружили остатки первой московской ночлежки, построенной в районе Гончарной набережной в конце XIX века, сообщает портал mos.ru. Археологи о...
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Город (Москва и область)
18.10.2018, 09:20
Десять пострадавших при нападении на колледж в Керчи доставят на лечение в Москву
18 октября. Mossovetinfo.ru – Десять человек, пострадавших при нападении на Политехнический колледж в Керчи, будут доставлены на лечение в Москву, сообщила журналистам министр здравоохранения Росси...
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Город (Москва и область)
18.10.2018, 08:27
Расписание пригородных электричек изменится в дни ноябрьских праздников
18 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных электричек МЖД изменится в дни ноябрьских праздников 3, 4 и 5 ноября, сообщает портал mos.ru. В субботу и воскресенье 3 и 4 ноября электри...