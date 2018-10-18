18 октября. Mossovetinfo.ru – Археологи в Москве обнаружили остатки первой московской ночлежки, построенной в районе Гончарной набережной в конце XIX века, сообщает портал mos.ru.



Археологи обнаружили остатки фундамента, часть подвала здания с остатками калориферной системы, фрагменты изразцов и узорчатой напольной плитки, а также остатки керамики и предметы быта.



Остатки здания после изучения будут законсервированы, а найденные артефакты передадут в московские музеи.



Ночлежный дом был построен в районе Гончарной набережной в 1879 году на средства купца и мецената Константина Морозова. Позднее было построено еще несколько корпусов. До 1903 года это был единственный ночлежный дом в Москве В середине XX века здания ночлежки были снесены.