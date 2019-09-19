19 сентября, Mossovetinfo.ru – Белокаменную надгробную плиту первой трети XVIII века обнаружили археологи в районе улицы Остоженка, сообщается на портале mos.ru.
По мнению археологов, плита была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году во время строительства первой линии московского метро.
Надгробие сохранилось практически без повреждений, из надписи следует, что оно принадлежит подьячему Дмитрию Спиридонову, скончавшемуся в 1720 году. Вероятно, он жил в районе Остоженки и был прихожанином церкви.
Найденная плита будет передана Зачатьевскому женскому монастырю, расположенному рядом с местом находки. Планируется, что надгробие будет выставлено в музее обители.
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